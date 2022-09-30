Bakan Özer: 2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulunun tamamını yapacağız (3)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Parti binasında İl Başkanı Mustafa Önsay ve partililer tarafından karşılanan Özer, teşkilat mensuplarıyla basına kapalı olarak değerlendirme toplantısı yaptı. Daha sonra Kütahya Belediyesi´ne geçen Bakan Özer´i, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı MHP´li Prof. Dr. Alim Işık ve başkan yardımcıları karşıladı. Belediye Başkanı Işık ile bir süre sohbet eden Bakan Özer, kent ile ilgili bilgi aldı. Bakan Özer, tarihi Ulu Cami ve Dönenler Camii´ni de gezerek esnafla sohbet edip, ardından kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-09-30 18:46:16
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