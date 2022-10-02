Gediz'de 2 katlı ahşap ev yandı



Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, boş olan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Gediz'e bağlı Altınkent köyünde Murat Olgun´a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın diğer binalara sıçramadan yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıktığı evde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2022-10-02 00:32:29



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