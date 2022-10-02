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Gediz´de iki depo yangında kullanılamaz hale geldi

DHA

Gediz´de iki depo yangında kullanılamaz hale geldi


Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA´nın Gediz ilçesinde, özel bir şirkete ait yıkama yağlama istasyonu deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile yakındaki mısır tarlasına sıçramadan söndürüldü. 
Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında Kadir Alabaş´a ait yıkama yağlama istasyonu deposunda saat 14.30´da yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yandaki mobilya mağazasına ait diğer bir depoya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası depolardaki yangın, olay yeri yakınında bulunan mısır tarlasına sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, her iki depoda maddi zarar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Mehmet ALTINTAŞ
2022-10-02 22:34:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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