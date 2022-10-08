Bakan Soylu: Türkiye´deki terörist sayısı 120´nin altına düştü



Engin ÖZMENOğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün terör örgütünün sayısı 120´nin altına düştü, Türkiye içerisinde. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023 tarihinde bu coğrafyanın içerisinde yani 785 bin kilometre karenin içinde göreceksiniz; Allah bize nasip edecek, o dağlarda 1 tane terörist kalmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya´ya geldi. Restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda araya gelen Bakan Soylu; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç tarafından karşılandı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sohbet eden Soylu, daha sonra Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi´ni ziyaret etti. Bina girişinde Şube Başkanı Asım Okat ve dernek üyesi gaziler ile şehit yakınları tarafından karşılanan Soylu, gazilerin ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu duvarda asılı panoları inceleyerek bilgi aldı.

Gaziler ile şehit yakınlarıyla sohbet ederek çocuklarını seven Bakan Soylu, terörle mücadele kapsamında dağları teröristlerden temizlediklerini söyledi. Türkiye´de terörist sayısının 120´nin altında düştüğünü, 29 Ekim 2023'te dağlarda 1 tane terörist kalmayacağını kaydeden Soylu, "Bugün terör örgütünün sayısı 120´nin altına düştü, Türkiye içerisinde. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023 tarihinde bu coğrafyanın içerisinde yani 785 bin kilometre karenin içinde göreceksiniz; Allah bize nasip edecek, o dağlarda 1 tane terörist kalmayacak. Onun için ifadem şudur; biz hep birlikte çok güçlü adımlar atacağız. Cumhuriyetin birinci asrını hep beraber geçirdik. Nasip olursa ikinci asrına doğru hep beraber yürüyeceğiz ve inşallah bu asır Türkiye asrı, bu asır Türkiye yüzyılı olacak. Bize bırakılan emanetlerin ne olduğunun farkındayız ama biz bize bırakılandan çok daha fazlasını gelecek nesillerimize ve gelecek asırlara bırakacağız. İmkanımız daha fazla. Daha güçlü, daha büyük işler yaptık. Biz yaptıkça bu yıldızlarımız şenlenecek. `Biz yaptıkça fedakarlıklarımızın karşılığı bu ülkede bulunuyor´ diye bizlerle beraber halledecekler" diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi´ni ziyaretinin ardından Kütahya İl Başkanlığı´nın Dumlupınar Spor Salonu'ndaki Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ

2022-10-08 13:25:10



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