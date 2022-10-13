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Seyahat makaleleri yazarak, bisikletle dünyayı geziyor

DHA

Seyahat makaleleri yazarak, bisikletle dünyayı geziyor


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)DANİMARKALI öğretmen Soren Olsen (23), bisikletle çıktığı ikinci dünya turunda Kütahya'da mola verdi. Konaklama uygulamasından tanıştığı Kütahyalı İbrahim Demir´in misafiri olan Olsen, yazdığı seyahat makalelerinden kazandığı parayı dünya turuna harcadığını belirtip, "17 bin kilometre yol yaparak 36 ülke gezdim. Beni en çok etkileyen ülke Türkiye. Burada kurduğum arkadaşlıklar çok iyi. İnsanları, doğası, trafiği benim için fazlasıyla güvenli. Yemeklerini de çok seviyorum. Türk insanları harika" dedi.
Danimarka'da okul öncesi öğretmeni olan Soren Olsen, mayısta bisikletiyle çıktığı ikinci dünya turunda Almanya, Çekya, Avusturya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Ukrayna´nın ardından Türkiye´ye geldi. 3 yıl önce gezi sırasında konaklama uygulamasından tanıştığı Kütahyalı İbrahim Demir´in misafiri olan Olsen, seyahat sırasında yazdığı makalelerinin ülkesinde gazetede yayımlandığını ve buradan kazandığı parayı da dünya turu için harcadığını söyledi. Demir'in yaşadığı Kütahya'da mola veren Olsen, ilk dünya turunda 36 ülke gezdiğini belirtti.
Dünya turuna çıkmaya 2017'de karar verdiğini anlatan Olsen, ikinci gezisinin de Nepal´de sona ereceğini söyleyerek, "Şu ana kadar 36 ülke gezdim. 17 bin 200 kilometre yol aldım. En çok yeni insanlarla tanışmak hoşuma gidiyor. Seyahat etmemin asıl amacı daha çok insanla tanışmak. Bu seyahatim bittikten sonra Danimarka´da öğretmen olarak mesleğime devam edeceğim. İkinci turumda Türkiye´ye ulaştım. Kütahya´dan sonra Kapadokya´ya gideceğim. Oradan da Mersin´e yola çıkacağım. Mersin´den gemiyle Kuzey Kıbrıs´a gitmeyi planlıyorum. Tahmini bir 700-800 kilometre yol alacağım. Beni en çok etkileyen ülke Türkiye. Burada kurduğum arkadaşlıklar çok iyi. İnsanları, doğası, trafiği benim için fazlasıyla güvenli. Yemeklerini de çok seviyorum. Türk insanları harika. Gerçekten arkadaşça yaklaşıyorlar. Misafirperverler, bana çay ve yemek ısmarlıyorlar. Danimarka´daki tüm arkadaşlarıma Türkiye´yi anlatıyorum" diye konuştu.
HEDEFİ 50 BİN KİLOMETRE
30 yaşına gelmeden önce 50 bin kilometre yol yapmayı hedeflediğini belirten Olsen, "Şimdilik bu yolculuklara devam etmek istiyorum. Önümüzdeki 1 yıl bunu gösterecek. 30 yaşıma gelmeden önce 50 bin kilometrelik bir hedefim var. Önemli olan insanlarla tanışmak. Ben otelde kalmıyorum, lüks restoranlara gitmiyorum. Bisikletim herhangi bir yakıt yakmıyor. Bu sayede aslında fazla bir harcamam olmuyor. Bu seyahati yaparken hiçbir şekilde korkmuyorum" dedi.
İbrahim Demir, her konuda Olsen'e yardım etmeye çalıştığını söyledi. Kütahya´dan sonra Olsen´in Kapadokya´ya gitmek istediğini anlatan Demir, "Kendisi bisikletiyle Danimarka´dan dünya turuna çıktı. Yaklaşık 3 yıl önce bir konaklama uygulaması üzerinden kendisiyle tanıştım. Kütahya´ya geldiğini söylemişti. 2 gece boyunca evimizde misafir oldu. Kapadokya üzerinden Nepal´e doğru bir yolcuğu olacak. Bu yolculukta kendisine başarılar diliyoruz. Umarız hedefine ulaşır ve daha güzel yolculuklar yapar" dedi. 
Danimarkalı Olsen, seyahat sırasında çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-10-13 10:12:18

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