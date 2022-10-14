Kütahya´da uyuşturucu operasyonunun 5 şüphelisi adliyede

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, polis ekiplerince sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişileri takibe aldı. Bir süre izlenen F.K., M.S., F.U., M.Ç. ve O.Ç., evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 11,18 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 9,26 gram bonzai, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 82 kilitli naylon poşet, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında firari 1 şüphelinin de arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-10-14 13:38:04



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