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Kütahya'da FETÖ şüphelisi 23 kişi daha adliyeye sevk edildi

DHA

Kütahya'da FETÖ şüphelisi 23 kişi daha adliyeye sevk edildi


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalanan 72 şüpheliden işlemleri tamamlanan 23 kişi daha adliyeye sevk edildi. Dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1´i tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik önceki gün başlatılan 'Gazi Turgut Aslan' operasyonu kapsamında 14 ilde 72 şüpheli yakalanarak Kütahya'ya getirildi. Şüphelilerden Ahmet K., Ümmühan K., Sadetdin K., Kerem Ö., Hümeyra Ö., Ali D. ve İsmail Şen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen şüphelilerden İsmail Şen tutuklanırken, diğer şüpheliler ise yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyon kapsamında ifade işlemleri tamamlanan 23 şüpheli daha geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Operasyon kapsamında 99 adreste yapılan aramalarda 138 bin 680 lira, 70 bin 575 dolar, 2 bin 520 euro, 2 çeyrek altın, 2 adet bilezik, 1 altın bileklik ve çok sayıda cep telefonu ile bilgisayar ele geçirilmişti. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-10-20 20:51:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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