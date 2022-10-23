Aracıyla polis otosuna çarpan alkollü sürücü, 7 kilometrelik takiple yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracıyla polis otosuna çarpan alkollü sürücü, 7 kilometrelik takiple yakalandı

DHA

Aracıyla polis otosuna çarpan alkollü sürücü, 7 kilometrelik takiple yakalandı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da kullandığı hafif ticari araçla, sivil polis otosuna çarparak kaçan Burak C.E., ekipler ve mobese kameralarından yaklaşık 7 kilometre takip edilerek yakalandı. Sürücü Burak C. E.´nin 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kütahya´da Burak C.E., gece yarısı Fatih Mahallesi´nde devriye gezen sivil polis aracına, kullandığı 43 AG 594 plakalı hafif ticari araçla arkadan çarparak kaçtı. Hafif yaralanan polis memuru F.Ç., telsiz anonsu ile yardım istedi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kameralarını da kullanarak sürücü Burak C.E.'yi  yaklaşık 7 kilometre süren takibin ardından Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe ışıklı kavşağında yakalayarak gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Burak C.E.´nin 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli Burak C.E. ifadesi için polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-10-23 13:52:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KÜTAHYA?DAKİ FETÖ OPERASYONUNA 13 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÜTAHYA?DAKİ FETÖ OPERASYONUNA 13 ...
Kütahya'daki FETÖ operasyonuna 13 tutuklama
YEREL HABERLER Kütahya'daki FETÖ operasyonuna 13 tutuklama
(Görüntülü) KASAPOĞLU ÖĞRENİM KREDİLERİNİN ÜZERİNDEKİ ENFLASYON FARKI YÜKÜNÜ DE GENÇLERİMİZİN ÜSTÜNDEN ALIYORUZ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KASAPOĞLU ÖĞRENİM KREDİLERİNİN ÜZERİNDEKİ ...
Kasapoğlu: Öğrenim kredilerinin üzerindeki enflasyon farkı yükünü de gençlerimizin üstünden alıyoruz (2)
YEREL HABERLER Kasapoğlu: Öğrenim kredilerinin üzerindeki enflasyon ...
Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da yeni stat yapılacak araziyi inceledi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da yeni stat yapılacak ...
(Görüntülü) KASAPOĞLU ÖĞRENİM KREDİLERİNİN ÜZERİNDEKİ ENFLASYON FARKI YÜKÜNÜ DE GENÇLERİMİZİN ÜSTÜNDEN ALIYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KASAPOĞLU ÖĞRENİM KREDİLERİNİN ÜZERİNDEKİ ...
Kasapoğlu: Öğrenim kredilerinin üzerindeki enflasyon farkı yükünü de gençlerimizin üstünden alıyoruz
YEREL HABERLER Kasapoğlu: Öğrenim kredilerinin üzerindeki enflasyon ...
Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da "2023'e Doğru Şehir ...
Kütahyalı mühendisin koleksiyonundaki doğal taşlar göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Kütahyalı mühendisin koleksiyonundaki doğal taşlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.