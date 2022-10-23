Aracıyla polis otosuna çarpan alkollü sürücü, 7 kilometrelik takiple yakalandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da kullandığı hafif ticari araçla, sivil polis otosuna çarparak kaçan Burak C.E., ekipler ve mobese kameralarından yaklaşık 7 kilometre takip edilerek yakalandı. Sürücü Burak C. E.´nin 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kütahya´da Burak C.E., gece yarısı Fatih Mahallesi´nde devriye gezen sivil polis aracına, kullandığı 43 AG 594 plakalı hafif ticari araçla arkadan çarparak kaçtı. Hafif yaralanan polis memuru F.Ç., telsiz anonsu ile yardım istedi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kameralarını da kullanarak sürücü Burak C.E.'yi yaklaşık 7 kilometre süren takibin ardından Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe ışıklı kavşağında yakalayarak gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Burak C.E.´nin 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli Burak C.E. ifadesi için polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-10-23 13:52:57



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