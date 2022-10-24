Kütahya´da işçi servisi traktöre çarptı: 13 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da işçi servis midibüsü, önünde giden pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, 13 kişi yaralandı.
Kaza, KütahyaTavşanlı kara yolunun 20´inci kilometresindeki Köprüören mevkisinde meydana geldi. Fabrikaya işçi taşıyan 43 HD 858 plakalı servis midibüsü, önünde giden pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, midibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-10-24 10:00:30
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