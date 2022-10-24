Kütahya´da işçi servisi traktöre çarptı: 20 yaralı (2)

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YARALI SAYISI 20´YE ÇIKTI

Kütahya´da İbrahim Uslu´nun kullandığı 43 HD 858 plakalı işçi servis midibüsünün önünde giden Mükerrem Güvenli yönetimindeki 43 AAD 925 plakalı pancar yüklü traktöre çarptığı kazada yaralı sayısı 20´ye çıktı. Yaralanan midibüs sürücüsü Uslu ile diğer yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-10-24 10:48:15



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