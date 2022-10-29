'Askıda ekmek' kumbarasını çalan şüpheliler kamerada



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, ihtiyaç sahiplerine ekmek sağlamak amacıyla yerleştirilen 'askıda ekmek' kumbarası, 2 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi´nde bir fırına gelen 2 kişi, ihtiyaç sahiplerine ekmek sağlamak için bağış toplanan 'askıda ekmek' kumbarasını çalarak olay yerinden kaçtı. Fırın sahibi bir süre sonra kumbaranın yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kameralarını kontrol ederek 2 şüphelinin kumbarayı çalarak kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin kumbarayı çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-10-29 18:20:33



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