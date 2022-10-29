Kütahya'da hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, şarampole uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında il merkezine bağlı Akçamescit köyü yol ayrımında meydana geldi. Ayhan Erol yönetimindeki 43 DA 426 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole uçtu. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan dönen araçtaki Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ayhan Erol ile Zafer Tekin ve Bahtiyar Akdağ yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir´in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-10-29 21:38:38



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