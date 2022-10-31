Karayolları'na ait kamyon ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde minibüsle çarpışan Karayolları'na ait kamyonun şoförü Hakan Dirgin öldü. Yaralanan diğer sürücü C.A. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tavşanlı çevre yolunda meydana geldi. Hakan Dirgin'in kullandığı Karayolları'na ait 16 AEA 330 plakalı kamyon, karşı yönden gelen C.A. yönetimindeki 43 UD 329 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada ters dönen kamyonun şoförü Hakan Dirgin olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü C.A. ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.A. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHADHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2022-10-31 10:22:26



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