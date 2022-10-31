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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aizanoi Antik Kenti´nde 2 bin yıllık heykel parçaları gün yüzüne çıkarıldı

DHA

Aizanoi Antik Kenti´nde 2 bin yıllık heykel parçaları gün yüzüne çıkarıldı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Çavdarhisar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında 2 bin yıl önceye ait erkek başı heykel ile mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit heykeline ait parça, gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, kazılarda mitolojik tanrı ve tanrıçalara ait 70 heykel parçasına rastlandığını söyledi.
Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce 80 işçi ve 20 teknik personel ile Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde sürüyor. Tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi tarihi yapılarıyla dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas Çayı'nda yoğunlaştırıldı. DPÜ Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bu yılki kazılarda 3 nolu köprünün enkazında yeni buluntulara rastladıklarını söyledi.
2 AYDA 70 HEYKEL PARÇASI BULUNDU
Kazılarda mitolojik tanrı ve tanrıçalara ait 70 heykel parçasına rastlandığını kaydeden Prof. Dr. Coşkun, "Bulduğumuz heykel parçalarından kimliğini tespit edebildiklerimize baktığımızda, mitolojiye ait birçok tanrı ve tanrıçayla ilişkili olabilecek parçalar görüyoruz. Bunların yanı sıra tanrı ve tanrıçaların kültlerinde yer alan diğer yardımcı figürlerin sfenks (efsane yaratıklar) gibi kutsal yaratıkların heykel parçalarını da bulmaya devam ediyoruz. 3 nolu köprüye ait mimari blokların köprü genelinde yüzde 30'unu tespit etmiştik. Bu sezon ise köprüye ait daha fazla sayıda blok bulmaya başladık. Enkazın bulunduğu dere tabanından 1,5 metre daha derine inmemize rağmen, halen bloklar bulmaya devam ediyoruz. Köprü büyük ihtimalle bir sel sonucunda çökmüş olmalı. Bu alanın kazısı esnasında karşımıza, geçen seneden beri çeşitli heykel parçaları çıkmaya başlamıştı. Bu sene de yine çeşitli heykel parçaları bulmaya devam ediyoruz" dedi.
2 YENİ HEYKEL GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI
Kazılarda son olarak henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek başı ile Afrodit'e ait heykelin alt kısmını bulduklarını belirten Prof. Dr. Coşkun, "Erkek başının yüksekliği 46 santimetre. Bu da bize ait olduğu heykelin yaklaşık 3 metre yükseklikte olduğunu düşündürüyor. Bulduğumuz bu erkek başı mermerden yapılmış ve başın arka kısmı kırık, korunmamış. Yüz kısmı çok iyi işlenmiş ve kaliteli bir işçiliği var. Bu erkek başının kimliğini henüz tespit edemedik. Bazı şüphelendiğimiz karakterler var ancak kesin bir veri elde edemediğimiz için kimliğini söyleyemiyoruz. Bir diğeri ise aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit'e ait heykel parçası. Ancak bu heykel parçası diğeri kadar büyük değil. 1 metrelik bir heykele ait olduğu söylenebilir. Dizden alt kısmı korunmuş olan Afrodit'in yanında bir yunus figürü bulunuyor. Yunus figürü mitolojide deniz tanrısı Poseidon ve onun eşi Amphitrite ile de ilişkilidir. Ancak bu heykelin kesinlikle Afrodit heykeli olduğunu biliyoruz. Bu tarzda ayağının yanında yunus figürü içeren Afrodit heykelleri bilinmektedir ve Aizanoi'dan ele geçen Afrodit, bu tarz örneklerle birebir uyum içerisindedir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-10-31 10:50:37

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