Kütahya'da 2 işçi servisi ile 1 kamyonet çarpıştı: 5 yaralı



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, iki işçi servisi ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alayunt Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi çıkışında meydana geldi. İşçilerin taşındığı Recep Birtek (47) yönetimindeki 43 S 0176 plakalı otobüs, aynı yönde ilerleyen Ali Timur'un (43) kullandığı 43 S 0333 plakalı, işçilerin taşındığı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs de Vedat Şengil (40) yönetimindeki 55 RT 439 plakalı kamyonete çarptı. Kazada; Aydın (32), Elvan İnce (32), Murat Yağuz (37), Mustafa Sadık Düver (36) ve Ayfer Serbest (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kütahya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç da bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-11-02 21:45:05



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