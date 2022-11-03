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Bebek arabasından uyuşturucu hap çıktı

DHA

Bebek arabasından uyuşturucu hap çıktı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda bebek arabasına gizlenmiş 5 uyuşturucu hap, silah ve hassas terazi ele geçirildi.
Tavşanlı´da denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 0,55 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsünün ifadesi üzerine, uyuşturucuyu temin eden kişinin H.İ.C.A. (23) olduğunu tespit eden polis, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bebek arabasının içine gizlenmiş 5 uyuşturucu hap, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.İ.C.A., Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, hakkında `uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti´ ve `kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak´ suçlarından adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-11-03 16:35:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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