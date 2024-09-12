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        Haberler Gündem Kütahya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı - Güncel haberler

        Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı

        Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Organizasyonun toplam işlem hacminin 1 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:04
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        Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Fiziki ve teknik takip sonucu 21 farklı şehirde 42 kişiye ait kripto varlık ve banka hesapları incelemeye alınırken, şüphelilerin SGK sorgulamaları ile para transferlerinde olağandışı hareketler tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 22 şüphelinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri gelirleri, banka hesabından kripto varlık hesabına aktararak akladıklarını belirledi.

        Delillerin elde edilmesinin ardından harekete geçen ekipler Kütahya merkezli Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka kartları, başkalarına ait bilgilerin olduğu not defteri ve 120 bin TL nakit para ele geçirilirken, yakalanan 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin getirildikleri Kütahya’da emniyetteki işlemleri sürerken, organizasyonun toplam işlem hacminin 1 milyar TL’nin üzerinde olduğu belirtildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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