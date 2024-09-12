İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu 21 farklı şehirde 42 kişiye ait kripto varlık ve banka hesapları incelemeye alınırken, şüphelilerin SGK sorgulamaları ile para transferlerinde olağandışı hareketler tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 22 şüphelinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri gelirleri, banka hesabından kripto varlık hesabına aktararak akladıklarını belirledi.