Kütahya teravih namazı saati 2024: Diyanet ile Kütahya teravih namazı vakti bugün saat kaçta kılınacak?
Ramazan ayının gelmesiyle Kütahya teravih namazı saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saati bilgisinde tüm illerin teravih namazı saati vakitleri yer alıyor. Kütahya'da yaşayanlar Kütahya teravih namazı vakti bugün saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Teravih namazı, ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır. İşte 2024 Kütahya teravih namazı vakitleri
Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden Kütahya teravih namazı saatleri duyuruldu. İlden ile farklılık gösteren teravih namazı Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılnabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır. Peki Bugün Kütahya’ da teravih namazı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Kütahya teravih namazı vakitleri 2024
KÜTAHYA İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
İlk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü kılınacak. Teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınır.
10 Mart Pazar yatsı vakti: 20.26
11 Mart Pazartesi yatsı vakti: 20.27
12 Mart Salı yatsı vakti: 20.28
13 Mart Çarşamba yatsı vakti: 20.29
14 Mart Perşembe yatsı vakti: 20.30
15 Mart Cuma yatsı vakti: 20.31
16 Mart Cumartesi yatsı vakti: 20.32
TERAVİH NAMAZI VAKTİ
Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.
TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ VE MAHİYETİ NEDİR?
Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.
Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur