'Her adımımı haber yaptınız ama...'

Kutupta Felaket filmi oyuncuları kimler? Kutupta Felaket filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon ve bilim kurgu türünde döneminde en çok merak edilen Metro filmi yönetmenliğini Eric Paul Erickson, Jon Kondelik yaptı.

KUTUPTA FELAKET FİLMİ OYUNCULARI

Joel Berti, Jennifer Lee Wiggins ve Lauren Esposito

KUTUPTA FELAKET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi, kuzey yarımkürede yeni bir buzul çağını tetikler. Bu durum karşısında insanlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Mark, karısı Helen, kızları Brie ve arkadaşları Tyler ile birlikte kaçmak için yola koyulur. Ancak arabalarından çıkmak zorunda kaldıklarında buzla kaplı ana vatanlarında sıkışıp kalmamak için yaşam savaşı vermek zorunda kalırlar.