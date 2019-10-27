Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın 1990 yılında ülkeyi işgali esnasında çalınan Ulusal Kütüphane ve Kuveyt Üniversitesine ait yaklaşık 200 bin kitabı Irak Dışişleri Bakanlığından teslim aldı.

KUNA'ya konuşan Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulaziz el-Carallah, ülkesinin, işgal sonrasında sistematik bir şekilde yağmalanan tüm ulusal arşivi ve mal varlığını teslim etmesi için Irak'ı teşvik etmeye devam ettiğini belirtti.

Carallah, teslimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2107 sayılı kararı doğrultusunda, BM ve BM Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) iş birliği ve denetiminde gerçekleştiğini ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Vekili Hazim Yusuf da ülkesinin BM Güvenlik Konseyinin Kuveyt ile ilgili kararını uygulamada kararlı olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Irak ordusu 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek 2 gün içinde ülkenin yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

17 Ocak 1991'de ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.