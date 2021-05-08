Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Körfez krizinin çözümünde Fas'ın kararlı bir tavır sergilediğini belirtti

AA

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Tunus, Libya, Cezayir ve Fas'ı kapsayan Kuzey Afrika turu kapsamında Fas'ın başkenti Rabat'a geldi. Sabah ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabah, ülkesinin Körfez krizinin tarafları arasında oluşan çatlağı giderme noktasında kararlı davrandığını hatırlatarak, Fas'ın da bu krizin çözümünde net ve kararlı bir tavır sergilediğini dile getirdi.

Sabah ayrıca iki kardeş ülke olan Fas ve Kuveyt arasındaki tarihi ve güçlü ilişkilerden övgüyle söz etti.

Salı günü Libya'yı ziyaret eden Sabah, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmüştü.

Bakan Sabah sonraki durağı Tunus'ta ise Cumhurbaşkanı Kays Said ve Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile bir araya gelmişti.

- Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.