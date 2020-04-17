Kuveyt'ten getirilen işçiler karantina süreçlerini tamamladı - TRABZON

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla, Kuveyt'ten 3 Nisan'da Türkiye'ye getirilen 343 işçi ve ailelerinden; Trabzon'da Kredi Yurtlar Kurumuna ait Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 132 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.Yapılan tüm testleri ve tahlilleri negatif çıkan 132 kişi, otobüslerle memleketlerine gönderildi.Karantina süreci sonrası memleketine gönderilen vatandaşlardan 58 yaşındaki Ali Gülen, yaptığı açıklamada, "Kuveyt'ten Türkiye'ye geldiğimizde virüsle nasıl mücadele edeceğiz, diye düşünüyorduk. Bizi buradaki yurda getirdiler. Karantinada kaldık. Burada sağlımız için her şey mükemmel yapıldı. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden razı olsun. Şimdi memleketime Bingöl'e gidiyorum. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Yurtta kalan vatandaşlar, duygularını kaleme aldıkları hatıra defterlerini yurtta kalan öğrencilere bıraktı.