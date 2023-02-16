AA

Kuveyt'teki sivil toplum kuruluşu Uluslararası Merhamet Derneği yetkililerinden Velid el-Anceri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye yönelik yardımlarının devam ettiğini söyledi.

Kuveyt'ten depremzedelere destek için Türkiye'ye gelen yardım uçağı sayısının 9'a ulaştığını kaydeden Anceri, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Derneğin yetkililerinden İbrahim el-Bedr de Türkiye'deki depremzedeler için 80 ton yardım taşıyan 9'uncu uçağı Gaziantep Havalimanı'nda karşıladıklarını belirtti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 9 Şubat'ta, 15 milyon doların Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere, 15 milyon doların da Suriye'deki bölgelere gönderilmek üzere toplam 30 milyon dolarlık yardım talimatı vermişti.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla 11 Şubat'ta düzenlediği yardım kampanyasında da 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon doların üzerinde yardım toplanmıştı.

Fotoğraf: AA