Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanlığına üçüncü kez Merzuk Ali el-Ganim seçildi

İşte SDG ile PKK bağlantısı!

AA

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Ganim, 16. yasama dönemi için Ulusal Meclis Başkanı oldu.

Mecliste yapılan oylamada Ganim 33 oyla başkan seçilirken, rakibi Bedr el-Hamidi ise 28 oyda kaldı. Oylamada 3 de boş oy kullanıldı.

Ganim, 2012'den bu yana Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kuveyt'te 5 Aralık'ta yapılan milletvekili seçimlerinde, 50 sandalyeli Ulusal Mecliste 19 vekil yerini korurken, 31 yeni isim Meclise girmeyi başarmıştı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, seçimin ardından Meclis açılış oturumunda yaptığı konuşmada, milletvekillerinden demokratik yaklaşıma uygun hareket etmelerini beklediklerini belirterek, ülkenin gelişimi için "kapsamlı reform programı" gerektiğini söylemişti.