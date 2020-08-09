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Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 478'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 357'ye yükseldi.

Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
AA

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 514 kişinin enfekte olduğu, 713 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, bu verilerle toplam can kaybının 478'e, vakaların 71 bin 713'e yükseldiği, iyileşenlerin ise 63 bin 519 olduğu kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı ise 1 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 225 kişinin enfekte olduğunu, 323 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, ölü sayısının 357'ye, vakaların 62 bin 525'e, iyileşenlerin 56 bin 568'e çıktığı ifade edildi.

,Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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