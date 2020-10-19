Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 9 kişinin daha öldüğü, 686 kişinin enfekte olduğu, 746 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 710'a, vakaların 116 bin 832'ye, iyileşenlerin sayısının da 108 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 915 kişinin enfekte olduğu, 1295 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 466'ya, vakaların 116 bin 517'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 108 bin 811'e çıktığı ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 710'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 466'ya yükseldi.