AA

Kuveyt ve Fas'ta koronavirüs vakaları artıyor



KUVEYT/ Kuveyt Sağlık Bakanlığı, 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve ülkede vaka sayısının 72'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, salgın hastalıkla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Kuveyt'te son olarak 3 kişide daha virüs tespit edildiğini aktaran Sened, bunlardan birinin İran'a seyahat edenlerle bağlantılı olarak, 2'sinin ise Azerbaycan seyahatinin ardından salgına yakalanan bir kişiyle temas etmesi sonucu hastalığa yakalandığını belirtti.

Sened, şu ana kadar ülkede 6 bin 620 kişiye tetkik yapıldığını ve bunun küresel bir ortalama olduğunu söyledi.

Bakanlık Sözcüsü, ülke genelinde salgına yakalanan kişi sayısının 72 olduğunu ifade etti.

Kuveyt makamları, virüsle mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi, vize işlemlerinin durdurulması ve spor faaliyetlerinin askıya alınması gibi bazı önlemler almıştı.

- Taziyede koronavirüs endişesi

Öte yandan Kuveyt'in Rey gazetesinin haberine göre, taziye kabulüne katılan cenaze sahiplerinden birinde koronavirüs çıkması Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi.

Bakanlık, Mısır'da vefat eden yakınını Kuveyt'e getiren kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından taziyeye katılan onlarca kişiden koronavirüs testi yaptırmalarını istedi.

Cenazeyi Mısır'dan getiren Kuveytlinin daha önce Fransa'da bulunmasından dolayı virüsü hangi ülkeden taşıdığına dair net bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

Kuveyt Belediyesi de önlem amacıyla kapalı alanlarda kalabalık toplantıları yasakladı. İkinci bir emre kadar düğün organizasyonlarının da geçici olarak yasaklandığı, sinema, tiyatro ve otellerin kapatıldığı kaydedildi.

- Fas'ta vaka sayısı 5'e çıktı

Fas Sağlık Bakanlığı ise 2 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgına son yakalanan 2 kişinin dün virüs tespit edilen Fransız turistin eşi ve kızı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Fas'ta dün ilk kez virüs nedeniyle 89 yaşındaki Faslı bir kadın hayatını kaybetmişti.

,Hamdi Yıldız,Serdar Bıtmez