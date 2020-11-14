Kuveyt ve Umman'dan, Fas'a destek mesajı

AA

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kardeş Fas yönetiminin, ticari mal akışını ve bölgeye insani giriş çıkışların güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için aldığı tedbirlerin desteklendiği belirtildi.

Bölgedeki ticari harekete etki edecek hiçbir eylemin kabul edilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, sorunların ilgili uluslararası kararlar doğrultusunda çözüme kavuşturulması çağrısı yapıldı.

Umman Dışişleri Bakanlığı da, Fas'ın, egemenliğini korumak ve bölgede sivil ve ticari dolaşım özgürlüğünün devamını sağlamak için aldığı tedbirlere destek verdi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) bölgede barış ve istikrarın sağlanması için sarf ettiği çabanın da desteklendiği belirtildi.

- Fas, Kerkerat Sınır Kapısı'nda operasyon başlatmıştı

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken, meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi mensuplarının ordunun müdahalesinden sonra Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildiklerini ifade etmişti.

Fas haber ajansı MAP'ın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde de Fas ordusunun gerçekleştirdiği operasyonda, Polisaryo Cephesi'ne bağlı silahlı milislerle yaşanan karşılıklı çatışma sonrasında Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenliğin tamamıyla sağlandığı belirtilmişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.