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"Evde kendi pasaportlarını tutan bir hizmetçi nasıl olabilir? Daha da kötüsü hizmetçilerin artık haftada bir gün izni var. Eğer ülkelerine kaçarlarsa kim bana ödeme yapacak? Dürüst olmak gerekirse bu yasaya güvenmiyorum. Artık Filipinli hizmetçi istemiyorum."