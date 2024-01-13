Kuvvet komutanlarından yaralı askerlere ziyaret Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı. Yaralılara da kuvvet komutanları tedavi gördükleri hastanede ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, güvenlik toplantısına katılmak için Şırnak’tan İstanbul’a dönerken, kuvvet komutanları yaralı askerleri ziyaret etti.

KUVVET KOMUTANLARI YARALI ASKERLERLE Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki güvenlik toplantısına katılmak için Şırnak’tan İstanbul’a dönerken, kuvvet komutanlarının da yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği açıklandı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki Güvenlik Toplantısına katılmak için Şırnak’tan İstanbul’a dönerken, Kuvvet Komutanları da yaralı Mehmetçiklerimizi ziyaret etti.… pic.twitter.com/WCvJKx9XJb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024 Paylaşımda, "Şırnak’ta kalan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak Kahramanlarımıza acil şifalar diledi" ifadeleri kullanıldı.