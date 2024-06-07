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        Haberler Gündem Güvenlik 'Kuyu' operasyonlarında 30 gözaltı! - Son dakika haberi

        'Kuyu' operasyonlarında 30 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ordu merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kuyu-3' operasyonlarında 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:46
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        'Kuyu' operasyonlarında 30 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, yurt dışına firar eden Ercan Yılmaz ve Sercan Sayal'ın elebaşlığını yaptığı 2 ayrı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

        AA'da yer alan habere göre il emniyet müdürlüklerince Ordu, İzmir, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da "Kuyu-3" operasyonları düzenlendi.

        ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Ordu, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da iş insanlarından tehdit ve silah zoruyla para istedikleri, taleplerini kabul etmeyenlere silahlı saldırı düzenledikleri, eğlence mekanlarını ele geçirmek için iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

        İzmir'de ise iş insanlarından tehditle para istedikleri, örgütün haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarının oto galerilerine ve benzin istasyonlarına silahlı saldırı düzenledikleri belirlenen organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda ruhsatsız 13 tabanca, AK-47 otomatik tüfek ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.

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