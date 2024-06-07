'Kuyu' operasyonlarında 30 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, yurt dışına firar eden Ercan Yılmaz ve Sercan Sayal'ın elebaşlığını yaptığı 2 ayrı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

AA'da yer alan habere göre il emniyet müdürlüklerince Ordu, İzmir, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da "Kuyu-3" operasyonları düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ordu, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da iş insanlarından tehdit ve silah zoruyla para istedikleri, taleplerini kabul etmeyenlere silahlı saldırı düzenledikleri, eğlence mekanlarını ele geçirmek için iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.