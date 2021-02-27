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Kuyuda bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kuyuda yaklaşık 1 ay önce öldüğü tahmin edilen bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Ceset, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri yardımıyla çıkarıldı.

Kuyuda bir erkeğe ait cansız beden bulundu
İHA

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyu içerisinde cansız beden olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerinde araştırma yaptı.

Yapılan araştırma sonucunda kuyu içerisinde cansız beden olduğu belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, incelemelerde ise cesedin 50 yaşındaki B.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen B.Ö.'nün cansız bedeni, kuyu içerisinden itfaiye yardımıyla çıkarıldı. B.Ö.'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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