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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü | Son dakika haberleri

        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü

        Adana'da 60 yaşındaki Bilal Arkın, indiği kuyudan çıkamayınca 60 yaşındaki Eyüp Bircan yardım etmek istedi. Ancak iki kişide kuyudan çıkamadı boğularak yaşamlarını yitirdiler

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:00 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:00
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        Adana'nın Feke ilçesinde indiği kuyuda su pompasının egzoz gazından etkilenen Bilal Arkın (60) ile onu kurtarmak isteyen Eyüp Bircan (60), düştükleri suda boğuldu.

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        Olay, öğle saatlerinde Feke ilçesi Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya su pompası yerleştiren Bilal Arkın ile arkadaşı Eyüp Bircan, bahçeyi suladı.

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        Arkın, pompayı çıkarmak için kuyuya indi. Arkın bir süre sonra içerideki egzoz dumanından etkilenince Eyüp Bircan da yanına indi. Ancak gazdan etkilinin iki arkadaş suya düşüp boğuldu.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kuyuya indi.

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        Arkın ile Bircan'ın cesedinin çıkartılması için çalışma başlatıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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