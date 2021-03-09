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Kuyudan uzaya kadar sigorta yaptık

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 2020'de hem hayat hem hayat dışı hem de emeklilik alanında sigortacılıkta ilk sıraya yükseldiklerini belirtti. Başta Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve kuyuları ve Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere Türkiye'nin büyük yatırımlarını sigortaladıklarını ifade ederek, "Kuyudan uzaya kadar Türkiye'nin çıkarı olan her yerde Türkiye Sigorta var ve var olacak. Aklın ve kalbin birleştiği yerde olacağız" dedi.

Kuyudan uzaya kadar sigorta yaptık

2020'de hem hayat hem hayat dışı hem de emeklilik alanında birinciliği göğüsleyen Türkiye Sigorta'nın Genel Müdürü Atilla Benli, 3 ay gibi kısa bir sürede 6 kamu sigorta ve emeklilik şirketini birleştirdiklerini belirterek sigortacılıkta önemli bir yere oturan yeni şirket için "Akıl ve kalbin birleştiği yerde olacağız" diye konuştu. Hedeflerinin uluslararası bir şirket olduğunu vurgulayarak şu anda Türkiye'nin kılcal damarlarına ulaşan bir dağıtım ağları olduğunu ifade eden Benli, 2020'de hem hayat hem hayat dışı hem de emeklilik alanında sigortacılıkta ilk sıraya yükseldiklerini belirtti. Başta Karadeniz'de bulunan doğalgaz kuyuları ve Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere Türkiye'nin büyük yatırımlarını sigortaladıklarını ifade ederek, "Kuyudan uzaya kadar Türkiye'nin çıkarı olan her yerde Türkiye Sigorta var ve var olacak" dedi. Türkiye Sigorta adıyla ilk poliçeyi Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusuna yaptıklarını, ardından milli haberleşme uyduları Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B'yi sigortaladıklarını belirten Benli; “Türkiye’mizin büyük yatırımlarının güvencesi olmaya devam edeceğiz. Bu konuda hem kapasitemizi hem gücümüzü artırarak Türkiye’nin yerli ve milli duruşunda, Türkiye Sigorta olarak yerimizi almayı sürdüreceğiz.Bu, bize büyük sorumluluk yüklerken sektörde yapıcı rekabeti artırmamıza da katkı sağlıyor” dedi.

Şirket, hayat dışında 8 milyar 887 milyon lira prim üretimi ve yüzde 13,04'lük pazar payı; hayat tarafında ise 3 milyar 993 milyon lira prim üretimi ve yüzde 27,67 oranındaki pazar payı ile 2020 yılını sektör lideri olarak tamamladı. Emeklilik tarafında ise fon büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 36 oranında artırarak; 36 milyar TL’nin üzerine taşıdı.

SAĞLIKTA CİDDİ REKABET OLACAK

Türkiye Sigorta'nın sağlık alanında sektörün çok üzerinde büyüdüğünü dile getiren Benli, bu alanda başta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olmak üzere yaptıkları yeniliklerle sektöre yeni ve güçlü bir oyuncu olarak girdiklerini ve bu alanda rekabete katkı sağladıklarını belirtti. Sağlıkta önümüzdeki dönemde ciddi bir rekabet yaşanacağını ifade eden Benli, yılın ikinci yarısında özellikle son çeyrekte önemli yenilikler göreceğimizi söyledi. Yaptıkları teknolojik yatırımlara da değinen Benli, önümüzdeki 5 yılda dijital dönüşümü tamamlamayı hedeflediklerini kaydederek bu süreçte dijital dönüşümü sağlayamayın şirketlerin rekabette geri kalacağını belirtti. Benli: “6 sigorta ve emeklilik şirketi bir araya gelerek güçlü ve öncü bir şirket olan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’i oluşturdu. Birleşme sonrasında pazar payımızı birleşme etkisinin üzerinde artırdık. 2.578 çalışanı, 7.664 dağıtım ağıyla 38 bölgede 11,6 milyon müşterisine nitelikli hizmet veren şirket olarak, 2021 yılında prim üretiminde lider olmayı, karlı büyümeye devam etmeyi ve liderliğimizi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Ülkemizin büyük yatırımlarının, insanımızın hayal ve değerlerinin arkasında Türkiye Sigorta güvencesi yer almaya devam edecek”dedi.

2021'İ DE LİDER KAPATMAYI HEDEFLİYOR

Maksimum katma değeri üretmeye odaklandıklarını ve ihtiyacı olan herkes için uygun sigorta çözümleri sunmayı hedeflediklerini belirten Atilla Benli sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye Sigorta olarak inovatif bakış açımızla, yenilikçi ürünlerde sektörün ihtiyaç duyduğu öncü rolünü üstleneceğiz. Finansal ürünlere ve sağlık sigortalarına daha fazla odaklanacak, hayat alanında ürün gamının çeşitlendirilmesi için daha fazla çalışacağız. Siber sigortalar yeni ürün geliştirme konusunda öncelikli alanlarımız arasında olacak.”

Küresel salgın ve birleşme sürecinin etkilerine rağmen hem elementer, hem de hayat ve emeklilik alanlarında üretim ve karlılık açısından yılı lider tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarının belirten Benli sözlerini şöyle sürdürdü; “Üretim ve kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve küresel sigorta şirketi olma hedefiyle faaliyetine başlayan Türkiye Sigorta olarak, bu yılı da lider olarak kapatmayı planlıyoruz. Birleşmenin yarattığı sinerji alanlarının hayata geçirilmesi ve doğru yönetişim hamlelerini devam ettirerek, 2021 yılında da ülkemizin büyük yatırımlarının, insanımızın hayal ve değerlerinin sigortası olarak, her kulvarda büyümeyi ve liderliği kovalamayı sürdüreceğiz. Hem ülkemizde hem de yakın coğrafyamızda bölgesel bir oyuncu olma hedefimize hızla koşmaya devam edeceğiz.”

BÖLGESEL SATIN ALMALAR GÜNDEMDE

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli bugün düzenlenen online basın toplantısında 2020 yılını değerlendirirken, Türkiye Sigorta’nın hedeflerinden birisinin de bölgesel güç olma hedefi olduğunu dile getirdi. Toplantıya Varlık Fonu adına katılan Yönetim Kurulu Başkanvekili Çağatay Abraş da özellikle Batı'da Türk nüfusun bulunduğu ülkeler ve Türk Cumhuriyetlerinde satın almalar için fırsat kolladıklarını ifade etti.

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