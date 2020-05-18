Kuyumcular için

AA

AA muhabirinin oda yetkililerinden edindiği bilgilere göre, İKO, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne destek olmaları için yapılan başvuru sonrası Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberi de önerileriyle birleştirip meslektaşlarına sundu.

Türkiye'nin virüsle mücadelesine destek olmak ve hem müşterileri hem esnafı korumak amacıyla Türkiye’deki tüm kuyumculara tavsiye niteliğinde oluşturulan rehber, İKO’nun kurumsal web sitesinden bugünden itibaren yayınlanacak.

- Soygun ve gaspa karşı güvenlik önlemleri de yer alıyor

İki aylık karantina sürecinin ardından 11 Mayıs’ta başlayan normalleşme süreci, 1 Haziran tarihinde artarak devam edecek.

Yaz sezonuyla birlikte düğün sezonunun başlayacak olması kuyumcu mağazaları ve işletmelerinde alınacak hijyen önlemlerini ön plana çıkaracak. İKO Yönetim Kurulu, bu bilinçle kuyumculuğun dünyadaki düzenleyici kurumları olan konfederasyon, federasyon ve gemoloji enstitüleriyle birlikte fikirleri teyit ederek hazırladığı sektöre özel uygulanması gereken kuralları bir rehber haline getirdi.

Türkiye’de 40 bine yakın kuyumcu için hazırlanan tavsiye niteliğindeki Koronavirüs Sonrası Açılışlarda Hijyen ve Güvenlik Rehberi, www.iko.org.tr’de konuyla ilgili hazırlanmış, ücretsiz indirebilecek hazır posterlerle birlikte yer alıyor.

Rehberde, kuyumcu mağazalarında alınacak hijyen önlemlerinden, altın takı ve mücevherlerin dezenfekte edilmesine, müşterilerin maske ve çalışanların siperlik kullanımından kuyumcuların soygun ve gaspa karşı güvenliği için müşterilerin kamera kaydının alınmasına kadar birçok önlem tedbirleri yer alıyor.

- "Ürünleri bol sıvı sabunlu sprey ile dezenfekte edin"

Maske kullanımı ve fiziki mesafe kurallarının azami derecede uyulması istenen rehberde, mağazanın genel temizliğinin yanı sıra müşterilere verilecek altın takı ve mücevher servisinde takip edilecek hijyen tedbirleri de yer alıyor.

Rehberde şu ifadelere yer verildi:

"Her servisten önce müşterinin ve kendi ellerinizi kolonya veya dezenfektan ile temizleyin. Sıvı sabun en etkili ve mücevhere zarar vermeyen en basit temizleme aracıdır.

Her servis tamamlandığında, ürünleri hazırladığınız bol sıvı sabunlu sprey ile dezenfekte edip ardından su spreyi ile durulayarak hijyeni büyük oranda sağlayabilirsiniz. Varsa mücevher yıkama makinesi de sıvı sabunlu su ile kullanılabilir.

Denenen ürünlere işlemin sağlığa zarar verebileceğini göz önünde bulundurarak ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır. Özellikle taşlı mücevherlerin dezenfekte edilmesinde alkol, antiseptik, deterjan benzeri malzemeler kullanmayın. Bu malzemelerden pek çok mücevher taşı etkilenebilir. Mercan, inci, renklendirme veya dolgu işlem görmüş zümrüt, kehribar, opal gibi taşlarla, foyalı ürünleri de sıvı sabunla temizlemeyin. Bu çeşit taşları servis sırasında el değmesinden korumak, ele almadan önce ve sonra elleri yıkamak, dokunmadan bekletmek alınabilecek önlemlerdendir."

- "Maskesini kulak arkasından tutarak açmasını rica edin"

Tedbirler kapsamında, ayrıca personeli korumak amacıyla tezgâhlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmesi, kuyumcu ve mücevher mağazalarında bunun mümkün olmadığı durumlarda çalışanların mutlaka yüz siperi kullanması isteniyor.

İKO’nun hazırladığı rehberde kuyumcu mağazalarına maskeyle girilmesiyle oluşabilecek güvenlik riskini ortadan kaldırmak amacıyla hijyen kurallarını bozmadan izlenmesi tavsiye edilen adımlar, şu şekilde sıralandı:

"Mağazanıza maske ile girecek müşterilerin kameralarda kaydının bulunabilmesi için; müşteri mağazaya girmeden önce kolonya veya dezenfektan ikramı ile ellerini dezenfekte etmesini sağlayın.

Sosyal mesafeyi koruyun ve güvenlik için maskesini kulak arkasından tutarak açmasını rica edin. Mağazanın dışındaki güvenlik kamerasına bakmasını rica ederek kayıt alın. Maskesini aynı şekilde kulak arkası kısmından tutarak takmasını rica edin. Tekrar kolonya ikramı ile ellerini dezenfekte ederek tam hijyeni sağlayın."

- "Meslektaşlarımızı ve müşterilerimizi virüsten uzak tutmayı hedefledik"

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, konuya ilişkin, "Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, insanların Kovid-19’u eşyalardan alması nispeten daha düşük bir olasılık. Virüsün birincil bulaşma yolu kişiden kişiye temas yoludur. Bu nedenle mağazanın içinde herkesin mutlaka maske takmasına, fiziki mesafenin korumadığı iş yerlerinde personelin vizör, siperlik takmasına, denendikten sonra altın ve mücevherleri sıvı sabunlu spreyle temizlemeye, yüzeyleri sık sık dezenfekte etmeye dikkat edin." ifadelerini kullandı.

"Kuyumcu Hijyen Rehberi"yle Türkiye'nin koronavirüsle başarılı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesine destek olmayı amaçladıklarını aktaran Atayık, şunları kaydetti:

"Öyle görünüyor ki aşı ve ilaç bulunana kadar bu virüsle her türlü önlemi alarak dikkatli yaşamaya alışmamız lazım. Ülkemizin virüsle mücadelede elde ettiği başarılı grafiği devam ettirmek için kamu otoritesinin yanı sıra tüm meslek mensuplarına ve bireylere de ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor.

İKO Yönetim Kurulu olarak sağlıkta ülke olarak edindiğimiz kazanımlara destek olmak amacıyla tüm kuyumcular için Koronavirüs Sonrası Açılışlarda Hijyen ve Güvenlik Rehberi hazırladık. Rehberi oluştururken Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerinin yanı sıra dünyadaki uygulama örneklerini de öğrenmek Dünya Mücevher Konfederasyonu CIBJO ve dünyanın önde gelen gemoloji enstitülerine düşündüğümüz önlemleri teyit ettirdik. Henüz buralarda da hazırlanmış net bir rehber olmadığından Sağlık Bakanlığı’nın kaynaklarından, doktor ve profesörlerden hijyen önlemleri hakkında detaylı bilgi aldık. Bu rehberde kuyumcu meslektaşlarımızı ve kıymetli müşterilerimizi yer verdiğimiz tedbirlerle virüsten uzak tutmayı hedefledik.

Sektöre özel bilgilerle hazırlanan rehber sayesinde soru işaretine yer kalmadan bilinçlenen kuyumcularımız, açılışlarında alınabilecek tüm önlemleri detaylı şekilde uyguluyor olacaklar."