Kuyumcular ne zaman açılacak sorusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuyumcuların açılış tarihi gündemin ilk sıralarında yer alıyor...

KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

26 Nisan 2021 kabine toplantısı sonrası kapatılan kuyumcular ile ilgili gözler tam kapanma sonrasına çevrildi.

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüş sonrası birçok işletmede olduğu gibi kuyumcularının da açılabileceği umudu oluştu.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesiyle beraber kuyumcuların açılması bekleniyor...