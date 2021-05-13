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Kuyumcular ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası kuyumcular açılacak mı? İşte kuyumcuların açılış tarihi

Tam kapanma nedeniyle yurt genelinde birçok işletmede hizmete ara verildi. Bunlardan biri de kuyumcular oldu. Yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar için kuyumcular ne zaman açılacak sorusunun cevabını bir araya getirdik...

Kuyumcular ne zaman açılacak? Tam kapanma sonrası kuyumcular açılacak mı? İşte kuyumcuların açılış tarihi

Kuyumcular ne zaman açılacak sorusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuyumcuların açılış tarihi gündemin ilk sıralarında yer alıyor...

KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

26 Nisan 2021 kabine toplantısı sonrası kapatılan kuyumcular ile ilgili gözler tam kapanma sonrasına çevrildi.

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüş sonrası birçok işletmede olduğu gibi kuyumcularının da açılabileceği umudu oluştu.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesiyle beraber kuyumcuların açılması bekleniyor...

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