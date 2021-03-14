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Kuyumcular reform paketini olumlu karşıladı

Kuyumcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi kapsamında, uluslararası standartlarla uyumlu bir kıymetli maden ve taşlar piyasası oluşturulması hedefini olumlu karşıladı. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, "Bilezik, alyans, tasarım takılar üreten 20-30 kişinin çalıştığı kuyumcu atölyeleri var. İstihdam desteği kapsamında, bu işletmeler bir kişi daha istihdam ettiği zaman 100 bin liralık finansman imkanına kavuşacak. Söz konusu finansmanı da teknolojisini geliştirmek için kullanabilecek" dedi

Kuyumcular reform paketini olumlu karşıladı
AA

Kuyumcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi kapsamında, uluslararası standartlarla uyumlu bir kıymetli maden ve taşlar piyasası oluşturulması hedefini olumlu karşıladı.

Ekonomi reformlarını kamuoyuna açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli maden ve taşlar piyasası oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etmişti.

Buna göre, söz konusu piyasa, kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler, kuyumcular ve ayar evlerini kapsayacak şekilde tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek.

Ayrıca, piyasada kayıt dışılığın azaltılması için tedbirler alınacak, kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilecek.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, AA muhabirine, Oda olarak kıymetli maden ve taşlar piyasasının uluslararası standartlara kavuşması konusunu uzun zamandır istediklerini ve gündeme getirdiklerini, piyasanın bir kanunla düzenlenmesi gerekliliğini ilgili kurumlara anlattıklarını söyledi.

Çavuşculu, sistemin yeni bir düzenleme gerektirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedefler sektörümüz açısından çok önemli. Bu konularda özellikle kuyumcu dükkanı açabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İş yerlerinde güvenlik, eğitimli personel ve sermaye standartlarının belirlenmesi önem arz ediyor. Bugüne kadar sektörün düzenlendiği bir kanun bulunmuyor. Şu anda Ticaret Bakanlığında, İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde perakende kuyumculukla ilgili yeni bir mevzuat çalışması var. Görüşlerimizi bildirdik. Bunun haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı reform çerçevesinde, piyasanın baştan aşağıya, ayar evlerinden aracı kuruluşlara, rafinerilerden kuyumculara kadar ele alınacağı anlaşılıyor. Bundan da biz sektör olarak çok mutluyuz ve destekliyoruz."

Şu anda her önüne gelen kişinin kuyumcu dükkanı açabildiğini, kuyumcu kisvesi altında dolandırıcılık yapanların da çıktığını ifade eden Çavuşculu, böylece tüketicilerin mağdur edildiğini, kendilerine de çok fazla şikayet geldiğini dile getirdi.

Çavuşculu, söz konusu düzenlemeler yapılırken, sektör temsilcileri olarak bu toplantılarda yer almak istediklerini, önerileriyle çalışmalara katkı sunabileceklerini bildirdi.

İSTİHDAM DESTEĞİYLE YENİ TEKNOLOJİYE GEÇİLEBİLECEK

Çavuşculu, Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan istihdam desteklerine de değinerek, mikro ve küçük ölçekli firmalara, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık 6 ay ödemesiz krediye erişim imkanı verileceğini anlattı.

Söz konusu desteğin özellikle kuyumcu atölyeleri için çok faydalı olduğunu vurgulayan Çavuşculu, şöyle devam etti:

"Bilezik, alyans, tasarım takılar üreten 20-30 kişinin çalıştığı kuyumcu atölyeleri var. Bu işletmeler bir kişi daha istihdam ettiği zaman 100 bin liralık finansman imkanına kavuşacak. Söz konusu atölyelerin, tasarım ürün ürettikleri için yeni teknoloji makineleri alması gerekiyor. Buralar, söz konusu finansmanı da teknolojisini geliştirmek için kullanabilecek. Bu sayede hem teknolojisini hem de istihdamını artıran atölyeler çok daha hızlı büyüyebilecek ve ürün kalitesini artıracak. Artık kuyumculuk sektörüne üniversitelerimizden, meslek okullarımızdan bu işin eğitimini alan, vizyoner, yeni teknolojilere aşina bir insan kaynağı geliyor. Bu nitelikli iş gücünü sektöre kazandırmak için de söz konusu destekler çok büyük bir fırsat."

Ekonomi Reform Paketi kapsamında basit usulde vergilendirilen düşük gelirli küçük esnafa getirilecek vergi muafiyetinin önemine de değinen Çavuşculu, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde bu muafiyetten yararlanabilecek birkaç meslek kolu var. Örneğin saat veya kuyumcu tamircileri söz konusu düzenlemeden faydalanabilir fakat basit usulde vergilendirilmeyen ancak küçük işletmelerinde düşük gelirle faaliyetlerini yürüten tamirci, el sanatlarıyla uğraşan, özel tasarım mücevher üreten veya tamir eden küçük işletmeler de var. Söz konusu işletmeler, basit usulde vergilendirilmesi gözetilmeksizin bu kapsama alınırsa hem yok olmaya yüz tutmuş söz konusu meslekler hem de bunları icra eden sanatkarlar korunmuş olur."

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