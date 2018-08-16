Çavuşculu, düzenlediği basın toplantısında, kuyumculuk sektöründe kredi kartı ile 4 taksite satışın kaldırılmasını değerlendirdi.

Kuyumda taksitli satışın kaldırılmasının, imalatçı ve perakendecilerin işlerinin düşmesine neden olacağını savunan Çavuşculu, "Ayrıca halkımız da özel günleri için altın takılarını alamayacak ya da almakta zorlanacaklardır. Gelin, damat ve aynı zamanda aileler arasında mahcubiyet duygusu ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak kuyumda 4 taksitin kaldırılması yerine taksit sayısının 9 ya da 12'ye çıkarılmasının yerinde olacağını düşünmekteyiz." diye konuştu.

Çavuşculu, kredi kartıyla taksitli satış sayesinde nişan ve düğün gibi özel gün alışverişlerinin daha rahat yapıldığına işaret ederek, söz konusu yönetmeliğin gözden geçirilerek kuyumculuk sektörünün ve halkın mağduriyetinin giderilmesini talep ettiklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bu konuda destek beklediklerini ifade eden Çavuşculu, kuyumculuk yapabilmek için bazı şartların aranması gerektiğini, bu konuda düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu da kaydetti.

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