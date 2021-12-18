Kuyumculardan yetki belgesi talebi

AA

Ticaret Bakanlığının yaptığı düzenleme kapsamında, kuyumculukla uğraşacakların yılbaşına kadar yetki belgesi alması gerekirken esnafın bu şartı sağlaması için 14 gün içinde ustalık belgesine de sahip olması önem taşıyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Bakanlık tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 14 Nisan tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilmesi düzenlendi. Halihazırda faaliyette olan kuyum işletmelerinin ise 31 Aralık'a kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekiyor.

Bakanlık tarafından yetki belgelerinin verilmesi için eylül ayında Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi kurulurken kuyum ticaretiyle uğraşanların, bu sistem üzerinden yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunması önem taşıyor. Yetki belgesi yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri de bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Yetki belgesi alınması için meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyeti olması ve ustalık belgesi sahibi olma şartları aranıyor. Ustalık belgesi şartı, kuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebilecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda Bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde yetki belgesi iptal edilecek.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, AA muhabirine, yetki belgesi almak için ustalık belgesine sahip olma şartı arandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yönergesi gereğince, ustalık belgesinin 5 yıldır kuyumculuk yapanlara verildiğine dikkati çeken Çavuşculu, bu süreyi dolduran meslektaşlarının ustalık belgesi almak için sınavlara girdiğini bildirdi. Çavuşçulu, "5 yıldan kısa süredir kuyumculuk yapanlar ne olacak? Bu kişiler dükkanını mı kapatacak? Yönetmeliğin çıktığı tarihte kuyumculuk yapanlara doğrudan yetki belgesi verilmeli. Yönetmelik çıktığında kuyumculuk yapanlara bunu uygulamak doğru değil. 3 yıldır kuyumculuk yapanlar ancak kalfalık belgesi alabiliyor." dedi.

Yönetmelik nedeniyle 5 yıldan az süredir kuyumculuk yapanların mağduriyet yaşayacağını vurgulayan Çavuşçulu, şunları kaydetti:

"Nisan ayından bugüne kadar çok sayıda kuyumcu dükkanı da açıldı. Bu kuyumcuların düzenlemeden haberi yok. Odaya üye olurken, vergi dairesinde işlem yaparken, ruhsat alırken kimse bunları uyarmadı, kimse 'Dükkan açamazsın' demedi. 5 yıllık ustalık belgesi gerektiğini bilmeden dükkan açtılar. En azından vergi dairesinde başvuruda bulunurken ustalık belgesi istenirse bu mağduriyetler önlenir. Şimdi yeni açılmış bu dükkanlar tekrar mı kapanacak? Bu şekilde olanlara da imkan tanınmalı ve yetki belgesi verilmeli. Ustalık belgelerini de zaman içinde alarak, eksikliklerini tamamlamaları sağlanmalı, ticari faaliyetleri engellenmesin."

Çavuşçulu, sorunun düzeltilmesi için konuyu Ticaret Bakanlığına ilettikleri bilgisini vererek, 1 Ocak 2022'den itibaren kuyumcu dükkanı açanlardan ustalık belgesi talep edilmesini ve belgesi olmayanların dükkan açmasının engellenmesini önerdi.