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        Haberler Gündem İstanbul Kuyumcuya mermi yağdırdılar! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kuyumcuya mermi yağdırdılar!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Beylikdüzü'nde bir kuyumcuya gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. 16 kurşun camı çerçeveyi delik deşik etti. Dükkan sahibi haraç çetelerinden şüphelendiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 19:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:32
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        Kuyumcuya mermi yağdırdılar!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Beylikdüzü'nde bir kuyumcuya gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi.

        16 kurşun camı çerçeveyi delik deşik etti.

        Dükkan sahibi haraç çetelerinden şüphelendiğini söyledi.

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