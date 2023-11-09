Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyuya atıp üzerine beton döktü: Anlık öfke patlaması

        Kuyuya atıp üzerine beton döktü: Anlık öfke patlaması

        İstanbul Yenibosna'da arkadaşını öldürüp kuyuya atan ve üzerine beton döken sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi, sanık 'Anlık öfke patlaması' dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 18:54 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuyuya atıp üzerine beton döktü: Anlık öfke patlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yenibosna’da arkadaşını öldürerek cesedini kuyuya atan sanığın yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

        İstanbul Yenibosna’da 2021 yılında meydana gelen olayda, Bahtiyar Akçay’ın (51) cesedi halı fabrikasındaki kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış halde bulunmuştu.

        "CEZAİ EHLİYETİ TAM"

        Başlatılan soruşturma kapsamında cinayeti Akçay’ın arkadaşı Nadir Ün’ün (68) işlediği tespit edilmişti. Sanık Ün’ün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Nadir Ün ile avukatı hazır bulundu.

        REKLAM

        Duruşmada Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Raporda sanık Nadir Ün’ün cezai ehliyetinin tam olduğunu aktarıldı.

        "ANLIK ÖFKE PATLAMASI"

        Söz verilen sanık Nadir Ün pandemi nedeniyle ilaçlarını yazdırıp alamadığını söyleyerek, "12 Eylül döneminde bana işkence ve edep dışı davranışlarda bulunulduğundan psikolojim iyi değildir. Pandemi sürecinde yeterli sağlık desteği alamadım. Maktulün olay esnasında hakareti nedeniyle anlık öfke patlaması nedeniyle yaşanan bir olaydır. Sinir hastasıyım” dedi.

        Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, akıl sağlığıyla ilgili nihai raporun alınması için sanığın Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesine sevk edilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        İDDİANAME

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 28 Mayıs 2021 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle tarafların tartıştığı ardından Nadir Ün’ün yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile Bahtiyar Akçay’ı hedef alarak 6 defa ateş ettiği belirtildi. Olay sonrasında maktulün yüz, göğüs ve omurgalarına isabet eden mermiler nedeniyle hayatını kaybettiği, ofisin hemen yanında bulunan kuyuya çuvalın içine konularak atıldığı iddianamede yer aldı.

        İddianamede sanık Nadir Ün’ün ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsi, ’ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer sanık Mustafa Kemal Alkan’ın ise ’suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?