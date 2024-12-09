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        Kuyuya düşen inek böyle kurtarıldı

        Adıyaman'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:57 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:57
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        Kuyuya düşen inek böyle kurtarıldı
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        Adıyaman'da Mehmet Keleşe ait inek, Kömür beldesi kırsalında otlandığı sırada tarlada bulunan su kuyusuna düştü.

        Kendi imkanlarıyla ineği kurtaramayan Keleş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ineği halat yardımıyla su kuyusundan kurtararak sahibine teslim etti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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