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Kuzen vahşetinde bir can kaybı daha! - Haberler

Kuzen vahşetinde bir can kaybı daha! 0:00 / 0:00

DHA

Kentte iki gün önce meydana gelen olayda Ali Kılıç, otomobilde seyir halindeyken kuzeni Sercan Kılıç ile arkadaşı Ferdi Gebedek'e tabancayla ateş etti.

DHA'nın haberine göre, Sercan Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Gebedek ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'ya da 2 el ateş eden Ali Kılıç, polis tarafından yakalandı. Mermilerin isabet etmediği eşi N.K., komşusuna kaçarak kurtuldu.

Ferdi Gebedek de tedavi gördüğü hastanede bugün yaşam savaşını kaybetti. Ali Kılıç ise dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.