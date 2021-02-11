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HaberlerGündem3. SayfaKuzeninin mesajını deşifre edince dava açıldı - Haberler
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Doktor kuzeninin gizliliğini ihlal edene dava

Trabzon’da görevli bir kadın doktor, aile üyelerinin kullandığı ortak WhatsApp grubuna yazdığı bir paylaşımı deşifre eden kuzeni hakkında suç duyurusunda bulundu. Kuzen hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlalden dava açıldı

Kuzeninin mesajını deşifre edince dava açıldı - Haberler
HABERTURK.COM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde görevli doktor E.Ö., pandemi sürecinde aile üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubundan bir paylaşımda bulundu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, bir süre sonra doktor E.Ö.’nün kuzeni İ.S., Instagram üzerinden bu yazıyı paylaşarak altına, “Bakın bir doktorumuz diyor ki, bırakın ölsünler cahil bunlar” yorumunda bulundu.

Bunun üzerine paylaşımının çarpıtıldığını ileri süren E.Ö. suç duyurusunda bulundu. E.Ö., "Halkın dikkatli olması gerektiğini, bilinçsiz davranıldığını belirterek, uyarılarda bulundum. Kuzenim beni zor durumda bırakmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek paylaşım yaptı. Beni karalamaya çalıştı” dedi.

"DOKTOR KUZENİM BENİ TEHDİT ETTİ"

Şikâyet üzerine gözaltına alınan İ.S., ifadesinde "Aile üyeleri arasında konuşurken doktor olan kuzenim, ‘Biz burada boşa emek veriyoruz. Halkımız bilinçsizce dolaşıyor’ şeklinde yazılar yazdı. Bunun üzerine ben gruptan çıktım. Bir süre sonra kuzenim bana sosyal medyadan, 'Ezikliği her dönem yaşadın yaşıyorsun. Sana üzülüyorum. Benimle aynı düzeyde olabilmen çok zordu. Ancak bir erkeğin gölgesinde var olabilirsin. Bu da büyük omurgasızlık' diye yazdı. Bunun üzerine sinirlendim ve yazılarını fotoğraf olarak Instagram üzerinden paylaştım. Sonra kuzenimin telefonundan bana tehdit içerikli bir mesaj geldi. Ben de E.Ö.’den şikâyetçiyim” dedi.

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLALDEN DAVA

Soruşturmayı tamamlayan savcı, İ.S. hakkında hazırladığı iddianameyi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Savcı, İ.S.’nin bir yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi.

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