Kuzenlere gürültü uyarısında bulundu, bıçaklandı

Olay, 16 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Heykelli Park'ta meydana geldi. Parkta birlikte içki içen kuzenler Veysel Karadaş ile M.K. arasında tartışma çıktı. Kuzenlerin sesinden rahatsız olan Müslüm Olcay, uyarıda bulundu.

Adana'da, kuzeni Veysel Karadaş (19) ile tartışan M.K. (17), sessiz olmaları için kendilerini uyaran Müslüm Olcay'ı (31) bıçakladı.

KARNINDAN VE BAŞINDAN BIÇAKLADI

Bu sırada M.K., kuzeni Veysel Karadaş'ın cebindeki bıçağı alıp, Olcay'ı karnından ve başından bıçakla yaraladı. Olcay kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Şüphelilerin caddede koştuğu anlar bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ENTÜBE EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Olcay, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Olcay, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.