Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Yıldırım E., amcasının oğulları olan İsa E. ve Bayram E. isimli iki kardeş iş ve rekabet yüzünden dün sabah tartışmaya başladı. Diğer esnafların tartışan akrabaları görünce araya girerek kavgayı ayırdı. Ardından akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Yıldırım E., aracında bulunan pompalı tüfeği alarak İsa E. ve Bayram E.'nin bulunduğu dükkana gitti.

Dükkan önünde bağıran Yıldırım E. önce dışarıya çıkan ağabey İsa E.'yi sırtından ve kolundan daha sonra kardeş Bayram E.'yi kolundan pompalı tüfekle vurdu. DHA'nın haberine göre; iki kardeş yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 2 kardeşe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yıldırım E.'yi kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir dükkan içerisinde saklanırken yakaladı.

Yaralı kardeşlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.