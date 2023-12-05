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KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?

Kuzey Boru, 80.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 20.000.000 TL artırarak 100.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mustafa Topgaç’a ait 1.600.000 TL, Bülent Karaman ait 1.600.000 TL ve Demet Karaman’a ait 800.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Böylece Kuzey Boru halka arzında toplamda 24.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek.

Kuzey Boru halka arzında payların tamamı eşit dağıtılacak olup bireysel katılım göre olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:

2 milyon katılımcı: 11 lot (434,5 TL)

2,5 milyon katılımcı: 10 lot (362 TL)

3 milyon katılımcı: 8 lot (290 TL)

3,5 milyon katılımcı: 7 lot (253,5 TL)

4 milyon katılımcı: 6 lot (217 TL)