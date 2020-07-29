Kuzey Ege'nin çadır ve karavan kamplarında bayram rezervasyonları doldu - BALIKESİR

AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi arasındaki 145 kilometrelik sahil şeridini kapsayan Edremit Körfezi'ne tatilcilerin ilgisi artıyor.Kamp alanlarına kendi çadırıyla gelerek konaklayanlardan bir geceliğine kişi başı 50, kampinge ait çadırda kalanlardan ve kendi karavanıyla gelenlerden kişi başı 60 lira alınıyor. Çadır kiralayanların ödediği fiyata, yatak, masa, sandalye, buzdolabı, elektrik sarfiyatı, mutfak, duş ve tuvalet kullanımı da dahil ediliyor."İzole tatil" geçirmek isteyenlerin talepleri dolayısıyla, kamp bölgesinde yer bulunamıyor.Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören sahilindeki çadır kampı işleten Filiz Altın, AA muhabirine, salgın korkusuyla başladıkları turizm sezonunda İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda gereken tedbirleri planladıklarını söyledi.Endişelerinin aksine gayet iyi bir dönem geçirdiklerini belirten Altın, "Herkes çok dikkatli, özellikle tatile gelenler. Bu sene karavancıların sayısının arttığını görüyoruz. Daha önce beş yıldızlı otele gidenler, pandemiyle beraber kampçı olmaya başladı. Bu çok olumlu bir gelişme. Umuyoruz bu gelişme sadece koronavirüs sebebiyle kalmaz ve daha çok kampa yöneliş devam eder." dedi.Altın, müşterilerinin birbirleriyle gayet iyi ilişkiler içinde, saygılı şekilde tatillerine devam ettiğini anlatarak, "Lütfen kimse bayram öncesi rezervasyon yaptırmadan yola çıkmasın. Bizde olsun başka kampinglerde olsun, sıkıntı yaşamasınlar. Biz de üzülmeyelim, misafirler de üzülmesin. Çünkü kapıdan geri çevirmek hiç hoş olmuyor." ifadelerini kullandı.Salgın dolayısıyla belli bir kotada kaldıklarını belirten Altın, yerleri olsa bile sosyal mesafeyi korumak amacıyla kısıtlamaya özen gösterdiklerini dile getirdi.- Yarı kapasiteyle hizmetTurizmci Attila Altın da tesiste yarı kapasiteyle hizmet verdiklerini, asgari kalış süresi uyguladıklarını bildirdi.Bayram nedeniyle yoğun rezervasyon talebiyle karşılaştıklarını vurgulayan Altın, "Herkes sanki karavancılığa ve kampçılığa yöneliyor. Yani bu sene çok karavancı misafir gelecek gibi bir durum var." değerlendirmesinde bulundu.- "Rezervasyonlarımızı kapattık, çadırlarımızın hepsi dolu"Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde 21 yıldır deniz kıyısında çadır kamp işleten Yüksel Aslan, Kovid-19 nedeniyle sezonun geçen seneyi arattığını ancak yine de yüzde 50'nin üzerinde doluluğu yakaladıklarını kaydetti.Uzman gözetiminde gerekli önlemleri aldıklarını, hijyen seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını ifade eden Aslan, Kurban Bayramı'nda yüksek oranda rezervasyon talebinden dolayı kampta yer kalmadığına değindi.Aynı ilçedeki bir başka çadır kampın işletmecilerinden İrem Arslan, "Bütün önlemlerimizi aldık. Vatandaşlar pandemi dolayısıyla açık alanları tercih ettiği için bayram rezervasyonlarında otellere göre daha iyiyiz. Kurban Bayramı için rezervasyonlarımızı kapattık, çadırlarımızın hepsi dolu." bilgisini paylaştı.- "Doğayla baş başasınız, Kovid-19'dan uzaktasınız"Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise salgın döneminde insanların evlerinde kaldığını, apartman dairesinde vakit geçirmenin de bu süreçte çok kolay olmadığını belirtti.Normalleşme sürecinde insanların evlerinden çıkma ihtiyacı duyduğuna, bunu gidermede en önemli aracın turizm olduğuna dikkati çeken İlban, şöyle konuştu:"Pandeminin etkilerini azaltıcı en önemli unsurları dikkate aldığımız zaman, en çok gelişmesini beklediğimiz turizm türlerinden biri kamp karavan. Nedeni ise doğayla baş başasınız, Kovid-19'dan uzaktasınız. Daha sağlıklı ve güvenilir bir yapı kişilerde oluşuyor. Tüketicilerin binalara tekrar dönmesi, otellere dönmesi, yine tekrar evlerindeymiş gibi kendilerini hissetmesi aslında psikolojik anlamda da insanları kamp karavan, yat turizmi ve buna benzer alternatif turizm çeşitlerine yönlendirdi. Tabii ki kamp karavan, çadır kamping alanlarının Türkiye'de geliştirilmesi, bu anlamda yeni normale hazırlıklar yapılmasıyla ilgili de çalışmalar son derece önemli görünüyor."