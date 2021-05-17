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Kuzey Ege ve Güney Marmara'da turizmciler kademeli normalleşme dönemine umutlu başlıyor

Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Edremit Körfezi ile Güney Marmara'da Kapıdağ Yarımadası'ndaki turizm işletmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme dönemi için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da turizmciler kademeli normalleşme dönemine umutlu başlıyor
AA

Sahip olduğu 25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Erdek ilçelerindeki işletmeler sezonu salgın tedbirleriyle açacak.

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları yeni sezonda, izin verilecek kapasitelere göre yüksek dolulukla iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ediyor.

Edremit'in Güre Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan, AA muhabirine, gereken tedbirleri alarak "Güvenli Turizm Sertifikası" sahibi olduklarını söyledi.

Maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkati çeken Özsan, "İstanbul'a çok yakın bir bölgedeyiz. İstanbul'dan, Çanakkale'den, Türkiye'nin her yerinden gelen konuklarımızı ağırlamaya hazırız. Çalışma arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili olarak biraz daha eğittik. En önemlisi de gelen konuklarımıza daha sağlıklı, daha güvenli bir tatil yaptırmak için altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık." diye konuştu.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Yavuz da bu yıl turizm sezonunun geçen seneden daha iyi geçeceğini ümit ettiğini dile getirdi.

Yeni sezon için hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Yavuz, "Kuzey Ege'nin en büyük özelliği Kazdağları'yla denizin iyotu. Bölgemizin bu anlamda sağlık sisteminde de çok başarılı olduğunu düşünüyorum." dedi.

- "İnsanlarımızın tatil yapma ve seyahat etme istekleri had safhaya ulaşmış durumda"

Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları bölgesindeki bir otelin yönetim kurulu başkanı Bekir Berk, bölgenin özellikle temmuz ve ağustos aylarında çok hareketli olacağını vurguladı.

Rezervasyonlarda özellikle bu iki ay için hareketlilik yaşandığını bildiren Berk, "Güvenli Turizm Sertifikasının bulunması, Kovid-19 salgınına karşı gereken önlemlerin alınması, turizm çalışanlarının aşılarının tamamlanması; tüm bunlar olursa çok iyi bir turizm sezonu geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Otelinin Müdürü Abdülaziz Yük ise rezervasyonlar doğrultusunda başladıkları hazırlıklara devam ettiklerini aktardı.

Tesisteki çalışanların tamamının Kovid-19 aşılarını yaptırdığı bilgisini veren Yük, şöyle konuştu:

"Uzun süre sokağa çıkma kısıtlamalarına maruz kalan vatandaşlarımızın evlerinde bunalmış durumda olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden de yaz dönemiyle bu insanlarımızın tatil yapma ve seyahat etme istekleri had safhaya ulaşmış durumda. Zaten bu yönde otelimize yoğun rezervasyon talepleri geliyor. Öyle ki bu yıl temmuz ve ağustos aylarında çok yoğun bir misafir beklentisi içindeyiz."

Yük, kontrollü normalleşme dönemi için izin verilecek kapasite doğrultusunda maske, mesafe ve temizlik kuralları ile diğer koşullara uygun şekilde misafirlere en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da turizmcilerin iyi bir sezon geçirmesi temennisinde bulunarak, ilçede altyapı ve doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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