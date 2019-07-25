"Kuzey Fest"e az kaldı

Türkiye’nin en kuzeyinde gerçekleşecek Karadeniz Bölgesi’nin en iddialı müzik festivali Kuzey Fest, 1-2-3-4 Ağustos’ta Sinop’ta!

Yeşilin ve mavinin buluşma noktası Karadeniz'de en çok sevilen sanatçılar bir araya gelerek Karadenizlileri müziğe ve eğlenceye doyuracak. Karadenizliler Sinop'un muhteşem atmosferi ve eşsiz doğası eşliğinde kamp yaparak 4 gün boyunca yaz ayının en güzel festivallerinden birisine eşlik edecek.

Karadeniz’in en büyük festivaline hazırlanan, Karadenizlileri heyecanlandıran ve merakla beklenen sahne alacak sanatçılar listesi ise şu şekilde:

Can Bonomo, Mabel Matiz, Edis, Feridun Düzağaç, Gazapizm, Sagopa Kajmer, Ezhel, Büyük Ev Ablukada, Adamlar, Aslı Gökyokuş, Nova Norda, Mesut Çakır, Bedük, Ufuk Beydemir, Niyazi Koyuncu, Deniz Tekin, İlkay Akkaya, Ozbi Feat. Gülce Duru, Emir Can İğrek, Cihan Mürtezaoğlu, Uçan Kelebekler Saz Grubu, Crew Project, , Yüzyüzeyken Konuşuruz, Melek Mosso, Selçuk Balcı, Nilipek, Dolu Kadehi Ters Tut.